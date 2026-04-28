Camera di Commercio, nominato il CdA di Fedora: Paolo Rovellotti è il nuovo presidente

Sarà Paolo Rovellotti a guidare Fedora, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nel quinquennio 2026-31. Ad affiancarlo sono stati nominati in Consiglio di Amministrazione Renzo Rabaioli, Roberta Massaro, Paolo Carrà e Maurizio Baldini.

Rovellotti subentra nella carica a Massimo Sartoretti; la vicepresidenza è invece stata assegnata a Roberta Massaro; direttrice dell’ente è Cristina D’Ercole, vicesegretario Generale della Camera di Commercio.

«Ci attendono cinque anni di lavoro intenso visto il momento molto particolare in cui nuove tensioni internazionali stanno mettendo a dura prova la nostra economia» commenta il neopresidente Paolo Rovellotti. «Con Fedora la Camera di Commercio può intervenire in maniera più agile nel supporto alle aziende dell’Alto Piemonte, specialmente quelle di dimensione minore, che fanno più fatica ad affrontare le sfide dei mercati. Saremo attenti soprattutto a raccogliere gli input che arriveranno dal Presidente e dalla giunta dell’ente camerale, così da coordinare le linee di intervento per il tessuto economico».

Braccio operativo dell’Ente camerale, Fedora svolge un ruolo di supporto alle attività istituzionali, agendo come acceleratore nei settori dell’internazionalizzazione, della promozione turistica e culturale e della valorizzazione delle filiere produttive. L'azione dell'Azienda Speciale si concentra inoltre sulla formazione d'impresa, offrendo strumenti concreti per accrescere la competitività del tessuto produttivo locale.

Tra le prime azioni in agenda figurano l’organizzazione di un incontro per presentare i Progetti Integrati di Filiera 2026-29 di Regione Piemonte e il servizio di individuazione dei mercati con la massima potenzialità per i prodotti/servizi delle imprese nell’ambito del Progetto SEI – Sostegno all’Export Italiano di Unioncamere, a cui le aziende possono accedere gratuitamente.

Nei giorni scorsi Fedora ha coordinato due fam trip dedicati a buyer esteri interessati a conoscere le destinazioni turistiche dell’Alto Piemonte, svoltisi nell’ambito dell’edizione 2026 della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, iniziativa di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è partner.