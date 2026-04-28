Adunata a Genova, gli Alpini di Biella sfileranno con orgoglio e passione. Fulcheri: “È memoria viva”

Tutti ricordiamo quel momento. La sera di domenica 11 maggio 2025, quando al termine dell’Adunata di Biella, in via Lamarmora, è avvenuto il passaggio della stecca agli amici di Genova. Non è solo un gesto simbolico: è un passaggio di responsabilità, di memoria, di identità. È lì che si capisce davvero cosa sia un’Adunata.



Perché l’Adunata non è solo una festa. Non è solo folklore, non è solo emozione. È molto di più. «L’Adunata non è mai scontata – sottolinea il Presidente ANA Biella, Marco Fulcheri –. È memoria viva, è responsabilità, è il modo con cui continuiamo a dare senso oggi ai valori che abbiamo ereditato. Non possiamo permettere che diventi solo abitudine o spettacolo: è qualcosa che si vive e si custodisce, insieme».



Si va all’Adunata per non dimenticare. Per ricordare chi ha pagato con la vita l’idea stessa di un’Italia unita. Perché quei valori non restino parole, ma continuino a vivere nei comportamenti di ogni giorno. Si va all’Adunata perché essere Alpini – o sentirsi parte di quella comunità – significa non restare indifferenti. Significa esserci, sempre. Nella quotidianità, nel servizio, nel volontariato, nel senso di appartenenza.



Si va all’Adunata anche per testimoniare ciò che spesso non si vede: migliaia di ore donate alle comunità, un impegno silenzioso ma concreto che tiene insieme territori e persone. E si va all’Adunata per guardare avanti. Perché non basta ricordare: bisogna continuare a camminare, aprire nuovi sentieri, coinvolgere nuove generazioni, senza perdere ciò che siamo stati.



Dall’8 al 10 maggio, a Genova, non si partecipa a un evento. Si prende parte a una storia. Gli Alpini biellesi saranno lì, a sfilare con orgoglio e passione.