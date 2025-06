Biella, Strada della Nera è di nuovo chiusa al traffico: si è formata una nuova voragine (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sembra proprio non conoscer pace la Strada della Nera. Stando alle prime informazioni raccolte, si è formata una nuova voragine in mezzo alla carreggiata, a pochi metri dal bivio per il Bottalino.

La causa sarebbe da attribuire al crollo di una porzione di fognatura, successiva al tratto già riparato oltre un mese fa. Lo scorso 1° maggio, infatti, si era verificato un analogo episodio in una parte diversa da quella registrata nella giornata odierna.

Sul posto si sono recati i tecnici preposti per effettuare alcuni sopralluoghi con l'obiettivo di valutare l'entità del danno e predisporre con urgenza tutti gli interventi necessari per la manutenzione e il ripristino della viabilità.

“Al momento sta operando il personale di Cordar Biella – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini – La strada rimarrà chiusa fino al termine dei lavori, previsto tra la giornata di lunedì e martedì prossimo. L'area è transennata e il traffico deviato verso altre direzioni”.