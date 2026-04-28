Aiac, consegnati i Premi Panchina 2024/25: ospite a Biella anche Filippo Galli

La serata di gala dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Biella è stata un successo. Lunedì 27 aprile Palazzo Ferrero ha ospitato la cerimonia di consegna dei Premi Panchine 2024/2025 e lasciato spazio al confronto con un campione del calcio professionistico, Filippo Galli, il quale ha presentato ad allenatori, presidenti, preparatori atletici e associati di Assoallenatori l’idea di calcio che lo ha accompagnato e lo accompagna nella propria carriera all’interno dei Settori giovanili.

Giuseppe Albertini, presidente Aiac Biella, ha introdotto le due ore trascorse in sala: "Dietro ad ogni risultato c’è lavoro, ci sono passione e dedizione quotidiana. Questa serata non sarebbe stata possibile senza l’aiuto che ci è stato dato. Ringrazio l’amministrazione locale, rappresentata da Giacomo Moscarola ed Edoardo Maiolatesi, ringrazio gli sponsor, che hanno creduto nell’iniziativa, e tutti i presenti. Un saluto speciale va al nostro ospite Filippo Galli". Le parole di Albertini sono rafforzate dall’ex numero uno Aiac Biella, e attuale presidente regionale, Mario Grandi, prima della presentazione di Filippo Galli. Ex difensore dell’AC Milan, Galli ha moderato e cercato il confronto con i presenti in sala su tematiche attinenti ai settori giovanili nel mondo del calcio. “Settore giovanile: quale approccio metodologico?” ha permesso di entrare nel vivo dei criteri utilizzati nei settori giovanili dei club professionistici, e non solo. Metodo, formazione, apprendimento e umanizzazione sono solo alcune tessere di un puzzle importante per la crescita personale e sportiva di giovani calciatori.

Dopo aver appreso il pensiero e la visione di un professionista del calibro di Filippo Galli, il momento atteso delle cerimonie si è aperto con la consegna del primo premio nelle mani di Andrea Zanchetta, campione d’Italia alla guida della Primavera dell’Inter nella stagione 2024/25. Successivamente Luca Prina, fresco di qualificazione ai playoff con la Biellese, è stato premiato per la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza con i bianconeri. Premio non meno importante è la consegna della targa a Pier Luca Peritore che, sulla panchina del Città di Cossato, ha ottenuto la vittoria del campionato di Promozione riportando la formazione cossatese in Eccellenza.

Infine, l’unico riconoscimento nei confronti di una squadra giovanile è stato dato a Francesco Motta che, sulla panchina del Ponderano Under 19, ha ottenuto il successo nel campionato provinciale. A concludere il cerchio dei premiati è stato il presidente Aiac Biella Albertini, che ha virtualmente omaggiato Lucio Brando per la vittoria dei playoff del campionato di Serie D 2024/25 alla guida della formazione lucchese Seravezza Pozzi.