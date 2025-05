Biella, voragine in Strada della Nera oggi sopralluoghi FOTO

Aggiornamento venerdì 2 maggio 15,55

Nella mattinata odierna, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Architetto Paolo Volpe, il Geometra Celio Valsecchi e l’Assessore Franceschini si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo, al fine di valutare l’entità del danno e predisporre con urgenza gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità.

Nel pomeriggio, i tecnici di Cordar eseguiranno una video-ispezione della zona interessata per approfondire le cause del cedimento. Successivamente, in coordinamento con l’Architetto Volpe, verranno definiti gli interventi operativi necessari per garantire la sicurezza stradale e il ripristino nel più breve tempo possibile.

Contestualmente, si comunica che la viabilità dell’area ha subito modifiche temporanee:

Percorso per i cittadini diretti al Vandorno-Barazzetto: chi proviene dalla città attraverso il Bottalino dovrà proseguire su Via Juvarra e svoltare in Strada Campo e Zampe, ora regolata a senso unico con direzione discendente verso Strada Garella. Da lì, si potrà imboccare Strada della Nera e proseguire a destra per Vandorno-Barazzetto.

Percorso per i cittadini provenienti dal Vandorno-Barazzetto diretti in città: sarà necessario utilizzare la Strada Barazzetto-Vandorno, poiché la Strada della Nera è percorribile solo parzialmente e risulta interrotta nel tratto interessato dal cantiere, in prossimità di Strada Novella.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e aggiornerà la cittadinanza sugli sviluppi degli interventi.

I fatti

È stata chiusa al traffico la Strada della Nera per la presenza di una voragine che si è formata in mezzo alla strada, a pochi metri dal bivio per il Bottalino. L'allarme è scattato intorno alle 18 di oggi, 1° maggio.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura e ai tecnici del Comune. L'area è transennata e il traffico deviato verso altre direzioni. Sono in corso le verifiche del caso per stabilire la gravità, o meno, della situazione. Presenti anche gli assessori Giacomo Moscarola e Cristiano Franceschini.