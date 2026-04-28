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Calcio | 28 aprile 2026, 13:30

Calcio, la Biellese in visita alla Scuola Primaria di Benna: un incontro dedicato a sport e crescita

Calcio, la Biellese in visita alla Scuola Primaria di Benna: un incontro dedicato a sport e crescita (Credit: Biellese 1902)

Calcio, la Biellese in visita alla Scuola Primaria di Benna: un incontro dedicato a sport e crescita (Credit: Biellese 1902)

Ieri pomeriggio la Biellese è stata ospite della Scuola Primaria di Benna per un incontro dedicato ai valori dello sport. Protagonisti quattro giocatori della Prima Squadra – Edoardo Artiglia, Stefano Beltrame, Abdelaziz Madiq e Jabir Naamad – insieme a mister Luca Prina e al responsabile della comunicazione Luca Rosia.
 
Ad accoglierli tutte le classi dell’istituto, insieme alle insegnanti: circa quaranta bambini entusiasti, felici di incontrarli e condividere con loro un momento speciale. Dopo una breve presentazione e alcuni aneddoti raccontati dal mister e dai ragazzi, sono arrivate tante domande dai bambini.
 
Tanti spunti su fair play, rispetto dell’avversario, impegno quotidiano e sacrifici per inseguire un sogno, fino alle emozioni vissute in campo: i bambini hanno dimostrato grande curiosità e partecipazione. Un’occasione preziosa per ribadire che lo sport è prima di tutto crescita, educazione e condivisione.

Redazione g. c.

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