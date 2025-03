Basket femminile, ancora una vittoria per la Bonprix BFB

Due punti per la Bonprix BFB che continua la sua marcia a ridosso della vetta della classifica. Sicuramente l'avversario non era dei più temibili, essendo Venaria il fanalino di coda del girone. Ma la trasferta nel Torinese poteva nascondere la trappola del sottovalutare l'avversario. Oltre tutto senza il capitano Sabrina Trucano. convocata ma relegata in panchina per infortunio.

La compagine biellese però è riuscita a gestire la gara, chiudendo la pratica già nel secondo quarto (parziale 25 a 9 per le laniere) dopo un primo quarto equilibrato. Nella seconda metà del match la Bonprix BFB ha controllato il gioco fino al 61 a 39 finale. Il lavoro di coach Bertetti sta dando i frutti sperati. Tutta la squadra è cresciuta durante l'anno e le più giovani stanno trovando minuti e canestri. Oltre alla solita Tombolato, anche sabato sera oltre i 20 punti, la belle notizie sono arrivate dai punti di Strobino, ormai capace di costanti prestazioni di qualità, e da Rabacchin, la più giovane del gruppo (anno 2008), per la prima volta in doppia cifra in Serie B.

Il prossimo venerdì la Bomprix BFB tornerà a giocare tra le mura amiche, ospitando Twin Towers, squadra che all'andata era parsa alla portata delle blu-arancio, beffate sulla sirena finale da un canestro da metà campo.

Per quanto riguarda le giovanili, se l'Under 17 non ha potuto evitare la sconfitta con le più quotate Conte Verde Rivoli, soddisfazione per le giovanili guidate da Lela Merlo, con due vittorie al cardiopalma. L'Under 14 sbancava Livorno Ferraris 57 a 50 con una rimonta epica nell'ultimo quarto che vedeva un parziale di 24 a 6 per le laniere. L'Under 13, dopo aver ribaltato nella terza frazione una prima metà gara sempre ad inseguire, resisteva al ritorno delle padrone di casa aggiudicandosi l'incontro 43 a 40.

Il weekend delle giovanili Bfb si chiudeva con l'Under 19 che ospitava le ostiche ragazze di Fossano. Dopo una gara giocata dalle ospiti con aggressività e colpi proibiti, tant'è che la biellese Rabbachin doveva essere portata d'urgenza al pronto soccorso, le padrone di casa vincevano 63 a 53, ribaltando la differenza canestri subita all'andata.