Basket, nuova sfida per il Teens: arriva l'ostacolo Cus Torino

Dopo la bella vittoria di sabato sera contro il Vado, stasera, alle 20.45, ultimo turno infrasettimanale della regular season: il Teens Biella sarà di scena a Torino contro la capolista Cus Torino battuta al Pajetta nella gara di andata con una prova superba dei biellesi.
Partita di cartello tra due delle formazioni più forti dell’intero girone, Cus Torino ha perso solamente 3 partite sulle 29 giocate; dal canto suo il Teens vuole mantenere inalterata la posizione in classifica appaiata al terzo/quarto posto con Aurora Chiavari a quota 38 punti. Palla a due alle 20:45 nello storico impianto torinese di via Panetti 30.