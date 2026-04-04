Basket Serie C, Teens in emergenza: netta sconfitta sul campo del Cus

Trasferta complicata per il Teens, sconfitto a Torino dal Cus con il punteggio di 120-62 nel turno infrasettimanale di Serie C.

La formazione biellese si è presentata all’appuntamento in piena emergenza. Agli infortuni di Luca Trombetta e Joseph Blair, quest’ultimo a referto solo per onor di firma, si è aggiunta l’assenza di Dario Leone. Nel corso della gara il Teens ha poi perso anche Lorenzo Cardani, fermato da un infortunio al piede dopo i primi due quarti. A metà del terzo periodo è arrivata inoltre l’espulsione del capitano Zimonjic, maturata dopo un fallo antisportivo e un fallo tecnico. Stessa sorte anche per Andrea Tuninetto.

Il contesto ha inevitabilmente pesato sull’andamento della sfida, affrontata dai biellesi con rotazioni ridotte e poche soluzioni a disposizione contro un avversario come il Cus.

Tra gli aspetti da segnalare, l’unico Under biellese presente ha realizzato i suoi primi 3 punti in Serie C, dato positivo per la società laniera e per il ragazzo. Sul piano realizzativo, il migliore è stato ancora una volta De Bartolomeo con 26 punti, seguito dagli 11 di capitan Zimonjic prima dell’espulsione, dai 9 di Cardani, dai 5 di Tuninetto, dai 4 di Gagliano e Roncarolo e dai 3 di Germinario.

Ora la pausa pasquale offrirà qualche giorno in più per cercare di svuotare l’infermeria e preparare il rush finale delle ultime 4 partite. Il Teens resta comunque saldamente al quarto posto della graduatoria.