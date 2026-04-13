Testa e determinazione, vittoria per il Teens Basket Biella con Bra

Il Teens con testa e voglia vince 65-64 una partita molto complicata contro Bra vittoriosa su Biella Next la scorsa settimana. I biellesi arancioblù hanno dovuto rincorrere quasi per tutta la partita i cuneesi, mettendo il naso avanti solo a metà quarto ma un Bra mai domo ha reso difficile davvero la vittoria laniera.

Tutti i giocatori scesi in campo lato Teens hanno dato un grandissimo contributo a partire da Roncarolo, Manuello, e via via tutti gli altri. Un super Leone e un Tuninetto, che nel momento decisivo ha preso la mira e trafitto dalla linea dei 6,25 per ben 5 volte il cotone dei ferri del Forum, dando energia e consapevolezza alla truppa biellese. Un importante e solido JB Blair, il solito De Bartolomeo che è praticamente incontrastabile in penetrazione, la chirurgia specializzata del capitano Zimonjic, l’importanza massima di Gagliano in difesa e la fisicità di Manuello hanno fatto il resto.

“Una menzione speciale va agli Under del settore giovanile, che con la costante presenza agli allenamenti e le convocazioni meritate in prima squadra consolidano un gruppo che ha molto da dare e che, risultati alla mano, può essere la mina vagante nei prossimi playoff – si legge nella nota della società - Un grazie quindi a Zatta Riccardo, Germinario Francesco, Ceretti Giovanni, Mora Pietro, e tutti gli altri che da inizio stagione aiutano la prima squadra negli allenamenti settimanali e durante le partite di campionato”.

Tabellino:

Tuninetto 17, De Bartolomeo 15, Blair 9, Leone 8, Zimonjic 8, Roncarolo 5, Gagliano 3, Manuello, Zatta ne, Germinario ne.