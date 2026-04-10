Basket Serie C: Teens al Forum contro Bra, domenica alle 18:00

Con i playoff già in cassaforte e il quarto posto da difendere, il Teens tornerà in campo domenica sera al Forum per affrontare l’ABET Basket Bra in una gara che assegna due punti pesanti.

Pur dovendo fare i conti con qualche defezione nel roster, la formazione arancioblu ritrova Leone e Blair e si appresta a scendere sul parquet con la massima attenzione, nel tentativo di superare Bra e mantenere salda la quarta posizione.

Lo staff sta preparando la sfida con grande cura, ben consapevole dell’importanza dell’appuntamento a sole quattro giornate dal termine della regular season.

L’indisponibilità del Palapajetta porterà il Teens a giocare al Forum, un elemento che potrebbe rappresentare una spinta ulteriore per i biellesi. Resta infatti vivo il ricordo dell’ottima prova offerta nel derby d’andata disputato proprio al Forum, con la volontà di ripetersi ancora nella casa del basket biellese.

Palla a due alle 18. Biglietteria aperta dalle 17 con accesso dall’ingresso sotto la tribuna gialla.