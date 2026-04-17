Basket, ostacolo Ciriè per il Teens Biella

Archiviata la vittoriosa sfida al Forum contro Bra di una settimana fa, la squadra del Teens Basket Biella scenderà a Nole domani sera per affrontare Cirié. Palla a due alle 21 per mantenere inalterata la classifica e restare saldamente al quarto posto.

Partita che si preannuncia divertente ma difficile contro una squadra che in casa può dar filo da torcere a tutti. Per gli arancioblù biellesi concentrazione e determinazione saranno fondamentali per essere corsari anche a Nole. Roster ancora senza Trombetta e Cardani, in via di guarigione, per tutti gli altri presenza assicurata.