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Basket | 17 aprile 2026, 12:20

Basket, ostacolo Ciriè per il Teens Biella

Basket, ostacolo Ciriè per il Teens Biella

Basket, ostacolo Ciriè per il Teens Biella

Archiviata la vittoriosa sfida al Forum contro Bra di una settimana fa, la squadra del Teens Basket Biella scenderà a Nole domani sera per affrontare Cirié. Palla a due alle 21 per mantenere inalterata la classifica e restare saldamente al quarto posto. 

Partita che si preannuncia divertente ma difficile contro una squadra che in casa può dar filo da torcere a tutti. Per gli arancioblù biellesi concentrazione e determinazione saranno fondamentali per essere corsari anche a Nole. Roster ancora senza Trombetta e Cardani, in via di guarigione, per tutti gli altri presenza assicurata.

Redazione g. c.

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