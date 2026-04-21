Incendio Vigliano, ci sono ancora famiglie sfollate

Sarebbero due gli alloggi gravemente danneggiati e dichiarati completamente inagibili dopo il grave incendio che si è verificato venerdì scorso, 17 aprile, al condominio di via Milano, di fronte al Municipio di Vigliano Biellese.

Su un terzo locale, invece, sarebbero in corso alcune verifiche ma una volta accertate le condizioni di sicurezza, i residenti potranno fare rientro nell’abitazione. Tempi più lunghi, invece, per i primi due appartamenti, le cui famiglie sono ora ospitate da parenti e familiari.

Il rogo ha destato paura e preoccupazione tra gli abitanti del paese, con numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco in campo per le operazioni di spegnimento delle fiamme, oltre alla presenza di forze dell’ordine.