Basket, sfida con Vado per il Teens

La squadra arancioblù torna davanti ai propri tifosi domani sera, alle 20.30. Di fronte trova i liguri di Vado, attualmente penultimi in classifica, con 9 partite vinte e 19 perse. Squadra già battuta all’andata dai biellesi 64-70 ma reduce nell’ultimo turno dalla vittoria contro Arona. Per cui da prendere, come si suol dire, con le molle.

Gli arancioblù biellesi, dal canto loro, hanno voglia di ritrovare lo smalto perso la scorsa settimana e di mettere in campo tutta la voglia e il talento a disposizione per continuare a rimanere tra le prime quattro del girone e consolidare l’attuale posizione in graduatoria. La settimana, in casa Teens, è passata senza troppi intoppi, e i giocatori, così come il quartier generale, è pronto per inanellare una ulteriore vittoria, Vado permettendo.

Biglietteria aperta dalle 19.15, palla a due alle 20.30.