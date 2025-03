Anna Miglietta, in Duomo i funerali: il ricordo dell'ex presidente CONI Bernardini

Si terranno in Duomo i funerali di Anna Miglietta, mancata nella giornata di ieri, 5 marzo, all'età di 80 anni. La notizia della sua scomparsa ha profondamente addolorato la comunità sportiva biellese e numerosi sono stati gli attestati di stima e di affetto condivisi sui social.

A ricordarla anche l'ex presidente del CONI provinciale di Biella Gianluca Bernardini: “Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Anna Miglietta Ruffa, figura di spicco del mondo sportivo non solo locale. Quando sono stato chiamato assieme all'indimenticabile Gigi Delpiano a costituire ed organizzare il comitato provinciale del CONI, Anna si è resa subito disponibile a collaborare con noi, portando la sua grande esperienza acquisita, sia come tecnico che come dirigente, in tanti anni di attività sportiva. Per i risultati ottenuti in passato e per l'impegno come dirigente sportiva, nell'anno 2000, il CONI ha voluto insignirla della stella d'argento al merito sportivo. Innumerevoli generazioni di atlete ed atleti la ricorderanno con grande affetto, come la mamma della ginnastica biellese che ha voluto, insieme al marito Franco Ruffa, con grande abnegazione ed infiniti sacrifici, coronare quel sogno di dare alla ginnastica e alla sua società: la 'Ginnastica Lamarmora', una casa in cui 'forgiare' giovani atleti. Spero che il tuo ricordo sia un esempio per tutti noi e rimanga nei cuori e nelle menti per sempre. Ciao Anna, ovunque tu sia”.

Le esequie, affidate alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo nella cattedrale di Biella alle 15 di domani, 7 marzo. Sempre qui sarà recitato il Santo Rosario alle 17.30 di stasera.