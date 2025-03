La Ginnastica La Marmora ricorda Anna Miglietta: "Una vita per lo sport, grazie per tutto ciò che sei stata"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Anna Miglietta Ruffa è stata una figura di spicco nel mondo della ginnastica non solo biellese, ma italiana. La sua carriera è iniziata come ginnasta nel settore dell'artistica e successivamente in quello della ritmica.

Dopo aver compiuto gli studi liceali, ha frequentato l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino conseguendo il relativo diploma. Ha insegnato Educazione Fisica nelle Scuole Medie Inferiori e Superiori. È stata docente di Ginnastica Ritmica, Artistica ed Educativa presso l'ISEF della Lombardia. Autrice di libri sulla tecnica e sulla didattica della ginnastica ritmica. Ha rappresentato l'Italia come atleta a tre edizioni dei Campionati del Mondo, Copenaghen, Varna e Cuba, vincendo in quest’ultimo la medaglia di bronzo nel 1971.

In qualità di collaboratrice tecnica ha partecipato ai Campionati del Mondo di Rotterdam e Madrid; qui, con le atlete biellesi Milena Biollino, Maria Claudia Pedrazzo e Paola Buzzo ha riportato una meravigliosa vittoria. Ha successivamente proseguito come prima allenatrice della squadra nazionale al Campionato del mondo di Basilea, conquistando il sesto posto. Ha collaborato con la Federazione Ginnastica d’Italia per la quale ha ricoperto incarichi di prestigio operando come direttrice tecnica e di giuria regionale, consigliere regionale e nazionale e giudice internazionale. Parallelamente, Anna ha da sempre lavorato sul territorio biellese crescendo schiere di giovani leve e guidando numerose atlete a vestire la maglia azzurra.

Nel 2010 ha coronato il suo grande sogno, quello di inaugurare il PalaLamarmora, una splendida struttura pensata e realizzata per l’attività con i bambini e gli atleti della ginnastica di ritmica e artistica. La sua missione era quella di fornire un ambiente sano e stimolante per gli atleti di tutte le età e i livelli, incoraggiando la crescita personale e la competizione leale, senza escludere nessuno dallo sport facendo crescere il movimento sportivo biellese. Nel 2014, è stata eletta presidente della Società Ginnastica La Marmora di Biella, subentrando al compianto consorte Franco Ruffa.

Per tutti è stata una donna straordinaria, un punto di riferimento per la ginnastica e un esempio di dedizione, passione e determinazione, dedicando la sua intera vita allo sport per trasmetterne i valori educativi nei quali tanto credeva. Il suo spirito combattivo, la sua gentilezza e la sua capacità di ispirare chiunque avesse il privilegio di conoscerla resteranno per sempre nei nostri cuori. Oggi la piangiamo, ma vogliamo anche celebrarla, ricordando il suo sorriso, la sua energia e tutto ciò che ha costruito con il suo instancabile lavoro. Anna ha lasciato un segno indelebile nelle vite di tanti e il suo ricordo continuerà a vivere nei passi di ogni giovane ginnasta che calcherà la pedana con la stessa passione che lei ci ha insegnato.

Grazie, Anna, per tutto ciò che sei stata".