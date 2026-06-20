Biella rende omaggio ai Bersaglieri, inaugurato il monumento in piazza La Marmora FOTO e VIDEO

"Bersagliere a Vent'anni, Bersagliere tutta la vita", così si legge sul monumento che è stato inaugurato oggi, sabato 20 giugno, a Biella in occasione del 190° anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, istituito il 18 giugno 1836 dal Generale Alessandro La Marmora, figura di spicco del Risorgimento e illustre cittadino biellese.

Le commemorazioni hanno preso il via alle 10.30 sul sagrato della Basilica di San Sebastiano, luogo che custodisce le spoglie di Alessandro La Marmora. Da lì ha preso forma il corteo, accompagnato dalla Fanfara, che ha poi raggiunto Piazza Alessandro La Marmora per l’inaugurazione del nuovo monumento dedicato ai Bersaglieri. L’opera rappresenta un segno di riconoscenza e memoria condivisa tra la città e il Corpo e il nastro è stato tagliato alla presenza delle più alte cariche amministrative locali e delle forze dell'ordine, oltre che davanti agli occhi di numerosi cittadini.

La giornata però non è finita qui perchè nel pomeriggio, alle 14.30, a Palazzo La Marmora al Piazzo, è prevista l’inaugurazione di una mostra dedicata al Risorgimento italiano e ai quattro fratelli La Marmora — Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso — protagonisti di rilievo nel processo di unificazione nazionale.

Dalle 15.00 alle 18.00 sarà inoltre possibile accedere al giardino storico e partecipare alle visite guidate delle sale monumentali e della grande galleria, per un percorso tra storia, cultura e memoria del territorio.