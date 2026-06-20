190° di fondazione del corpo dei Bersaglieri, un tuffo nel passato a Palazzo Lamarmora FOTO e VIDEO

A Biella proseguono i festeggiamenti per il 190° anniversario di fondazione del corpo dei Bersaglieri. Dopo l'inaugurazione del monumento in piazza Lamarmora questa mattina, nel pomeriggio di oggi sabato 20 giugno è in corso un’apertura straordinaria della casa natale della famiglia La Marmora, con particolare attenzione ad Alessandro fondatore dei Bersaglieri. Un tuffo nel passato reso ancor più elegante dalla presenza di figuranti per una rievocazione di vita a palazzo, e dall'intrattenimento musicale della fanfara La Marmora.

Per l'occasione è stata inaugurata anche una piccola mostra nella sala dedicata ai quattro fratelli, Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso, protagonisti del Risorgimento italiano.

Per l'intero pomeriggio fino alle 18 l'accesso al giardino sarà libero e sono previste visite guidate delle sale monumentali e della grande galleria.