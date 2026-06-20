Addio al Dottor Roberto Terzi, il ricordo dell'Asl Biella

La Direzione Generale e i professionisti dell’ASL di Biella esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Dott. Roberto Terzi, Primario Emerito dell’Azienda e figura di riferimento nella storia della sanità biellese.

Laureato prima in Fisica e successivamente in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia, aveva completato il proprio percorso formativo con quattro diverse specializzazioni in Medicina del Lavoro, Medicina Nucleare, Medicina Preventiva e Igiene e Statistica Sanitaria. Prima dell’ingresso nella sanità pubblica aveva maturato significative esperienze in ambito universitario e scientifico, dedicandosi ad attività di ricerca, docenza e produzione scientifica, con numerose pubblicazioni nei settori della medicina, della prevenzione e della salute occupazionale. Un percorso che gli aveva consentito di sviluppare quella preparazione multidisciplinare, quella brillante capacità di analisi e quella visione innovativa che avrebbero caratterizzato l’intera sua carriera professionale.

Nel corso della sua lunga attività professionale ha assunto numerosi incarichi di vertice all’interno dell’allora USL di Cossato e successivamente dell’ASL di Biella, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali nell’ambito del Servizio di Igiene Pubblica e di Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle attività di prevenzione, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio biellese.

Parallelamente all’attività assistenziale e gestionale, ha svolto un’intensa attività di docenza e formazione, dirigendo percorsi formativi sulla sicurezza presso Città Studi e collaborando con prestigiose istituzioni universitarie.

Nel 2016 l’ASL di Biella gli ha conferito il titolo di Primario Emerito, quale riconoscimento per il contributo professionale e umano offerto all’Azienda sanitaria e alla comunità biellese nel corso della sua carriera.

Anche dopo il pensionamento ha ricoperto incarichi di Direttore Sanitario presso la Casa di Cura La Vialarda, la Fondazione Cerino Zegna e altre strutture assistenziali del territorio, confermando la passione per la professione e l’attenzione verso i bisogni delle persone.

Chi ha lavorato al suo fianco ricorda la sua particolare intelligenza e il suo essere brillante ed ironico e la naturale capacità di affrontare e risolvere problemi complessi con lucidità e pragmatismo. Alla competenza scientifica e organizzativa univa, infatti, una sottile ironia, una grande umanità e una rara capacità di creare relazioni positive, qualità che ne hanno fatto un professionista stimato ed apprezzato.

Il Dott. Terzi ha sempre mantenuto un legame profondo con l’ASL di Biella, della quale parlava con orgoglio e affetto, considerandola una vera famiglia professionale. Un sentimento che oggi l’Azienda ricambia con gratitudine.

Alla dott.ssa Marta Terzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda, e alla sua famiglia, esprimiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità aziendale.