Un lettore: "Tanti incidenti avvengono per comportamenti irresponsabili"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Stamattina 20 giugno prima delle 9, sulla tangenziale Ovest di Biella ennesimo incidente, fortunatamente senza danni alle persone, provocato presumibilmente da sconsiderato attraversamento della doppia striscia continua, all' ingresso di un distributore di benzina. Si sono scontrati un furgone e un'auto, uno dei quali proveniente da Nord ha svoltato a sinistra (doppia striscia continua!)per entrare nell'area del distributore, scontrandosi con l'altro mezzo che procedeva correttamente in direzione Nord.

Pochi minuti dopo, proseguendo in direzione Pollone, ho visto un'altra auto che ha bellamente svoltato a sinistra per immettersi in altro distributore, anche qui nonostante divieti e doppia striscia continua.

Quanti incidenti avvengono, e quanti se ne rischiano, per effetto di questi comportamenti irresponsabili e pericolosi, che é purtroppo frequente osservare sulla tangenziale e non solo?

La sicurezza va perseguita non solo a parole, ma nei fatti sia da chi guida che da parte di chi dovrebbe sanzionare con maggiore frequenza".