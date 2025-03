La ginnastica biellese piange la morte di Anna Miglietta

Il mondo della ginnastica sportiva biellese è in lutto per la morte di Anna Miglietta, mancata nelle scorse ore all'età di 80 anni. È stata una pietra miliare di questa disciplina e per molti anni ha vestito prima i colori della Pietro Micca poi, nell'ultimo decennio, è stata la presidente della società Ginnastica La Marmora.

Apprezzata per le sue qualità umane e professionali, ha cominciato la sua carriera come ginnasta diventando allenatrice della squadra nazionale di ritmica e conducendo molte allieve a indossare la maglia azzurra. A ricordarla l'allieva ed ex ginnasta Paola Buzzo: “Conservo nel cuore gli allenamenti e i consigli condivisi assieme a lei. Per quasi 20 anni mi ha seguito come insegnante e la collaborazione, negli anni a seguire, non è mai venuta meno. Mi stringo al dolore dei familiari”.

Non è nota, al momento, la data dei funerali.