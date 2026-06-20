Biella, nasconde droga in bocca durante un controllo e tenta la fuga: denunciato 39enne

Alcune notti fa, intorno all'una, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Biella ha fermato per un controllo nel centro cittadino una Volkswagen Polo con a bordo tre uomini. Uno di loro è apparso subito molto nervoso, non aveva documenti e cercava di parlare tenendo la bocca serrata, fatto che ha insospettito i militari che gli hanno chiesto di aprirla, vedendo all’interno un grosso involucro in cellophane. A quel punto l'uomo ha tentato la fuga, iniziando a correre verso i giardini lì vicino e sputando l'involucro in un’aiuola, prima di venire immobilizzato, con non poca fatica. Recuperato il pacchetto, i militari hanno verificato che conteneva 5 dosi di cocaina ed una di hashish.

Con l’ausilio di rinforzi, hanno quindi effettuato ulteriori controlli ed in particolare, visto l’evidente stato di alterazione del conducente dell’auto, lo hanno sottoposto ad un tampone salivare che è risultato positivo alla cocaina, ma l’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi ad ulteriori esami presso l'Ospedale.

Al termine delle operazioni i due, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella: il primo, un 39enne nigeriano, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e mancata esibizione dei documenti di identità, l’altro per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oltre a procedere nei suoi confronti al ritiro della patente di guida.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.