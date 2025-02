A Biella i telescopi di UBA per osservare il cielo il 16 febbraio

l'Uba - Unione Biellese Astrofili partecipa anche quest'anno a "M'illumino di meno", un evento mondiale di sensibilizzazione ai problemi dell' inquinamento luminoso e del risparmio energetico, proposto in Italia da Rai 2 e Caterpillar.

Tanta, troppa è l' "illuminazione inutile" che si spreca verso il cielo, a discapito del godimento della sua struggente bellezza, che dalle nostre città è ormai quasi impossibile osservare.

Sono lontani i tempi in cui Dante poteva scrivere "...e uscimmo a riveder le stelle". Domenica 16 Febbraio, dalle ore 19,00 alle ore 20,00 l'Uba, col patrocinio della Città di Biella, metterà a disposizione i suoi telescopi in piazza Duomo di Biella per un'osservazione guidata del cielo, con l' intervento fattivo dell'Amministrazione comunale che, per l'occasione, spegnerà le luci di piazza Duomo, del Battistero e del Palazzo comunale.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la popolazione Biellese. Si consiglia di arrivare dieci minuti prima per assistere all'effetto "spegnimento luci".