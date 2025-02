A Riabella una tappa del Progetto “Chiedilo a un castagno”

Ieri, venerdì 7 febbraio, è arrivato a Biella, per l’adozione culturale del Parco degli Arbo di Riabella in Valle Cervo, l’antropologo e ispettore del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna Fiorenzo Caterini. Con una breve passeggiata di 10 minuti dal centro di Riabella è stato raggiunto il parco per celebrare il legame tra uomini e castagni. Dal 1988 il Parco degli Arbo di Riabella è governato dalla locale Proloco che, dopo la passeggiata, ha accolto gli intervenuti nella propria sede per rifocillarli e per proseguire attorno al caminetto acceso le conversazioni sul senso di conservare il patrimonio arboreo tra memoria e futuro. All’incontro hanno dato il patrocinio l’Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di Biella e Vercelli e la Società Italiana di Arboricoltura.