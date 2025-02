Trofeo Zegna 2025, a febbraio due giorni sulle piste di Bielmonte.

Sci Club Bielmonte Oasi Zegna organizza il Trofeo Zegna nelle giornate del 10 e 11 febbraio 2025 due giorni di gare FIS che vedranno gli atleti sfidarsi sulle piste biellesi. Le gare prevedono due manche con distribuzione pettorali al mattino e premiazione a fine evento il meeting dei capi-squadra si terrà la sera precedente presso l'Hotel Bucaneve e sarà disponibile anche in collegamento online

Le iscrizioni e gli skipass potranno essere saldati in sede prima della gara e sono previste tariffe agevolate per allenatori e club. Le strutture ricettive della zona saranno disponibili per ospitare atleti e staff tecnico.

Di seguito tutti i dettagli del programma:

Lunedì 10-02-2025

Meeting capi-squadra domenica 09-02-2025 ore 18.00 pagamento iscrizioni e skipass dalle 17.45 Sala Rododendro Hotel Bucaneve Bielmonte.

Su Google Meet ore 18.00: https://meet.google.com/mgz-vusa- ird

Distribuzione pettorali h. 07.30 rastrelliera fronte sci club bielmonte oasi zegna

Apertura casse ore 7.00

Apertura impianti ore 8.00

1a manche

Ricognizione 8.15/8.45, inizio gara 9.00

2a manche

Ricognizione 10.30/11, inizio gara 11.15

2 gare a seguire

Premiazione 30 minuti dopo la fine della gara fronte Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

- skipass atleti stranieri € 20

- iscrizione gara e skipass atleti italiani € 40

- skipass allenatori €25

- skipass allenatori con bollino Arpiet valido per la stagione 2024/2025 € 15

- skipass 1 omaggio per club

Martedì 11-02-2025

Meeting capi-squadra ore 18.00, pagamento iscrizioni e skipass dalle 17.45 Sala Rododendro Hotel Bucaneve.

Su Google Meet ore 18.00: https://meet.google.com/mgz-vusa-ird

Distribuzione pettorali ore 07.45 rastrelliera fronte Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

Apertura casse ore 07.45

Apertura impianti ore 08.00

1a manche

Ricognizione 8.15/8.45, inizio gara 9.00.

2a manche

Ricognizione 10.30/11.00, inizio gara 11.15.

Premiazione 30 minuti dopo la fine della gara fronte Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

- skipass atleti stranieri € 20

- iscrizione gara e skipass atleti italiani € 40

- skipass allenatori €25

- skipass allenatori con bollino Arpiet valido per la stagione 2024/2025 € 15

- skipass 1 omaggio per club