Pallavolo, a Biella l'amichevole tra la Nazionale Femminile e la Francia

“La federazione Pallavolo ha ufficializzato sui propri canali che il 14 maggio si terrà al Biella Forum l’amichevole tra la Nazionale Italiana Femminile di volley e quella francese”. A renderlo noto l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola.

E aggiunge: “Si tratta di un colpo incredibile! La nazionale italiana, dopo aver vinto le Olimpiadi di Parigi nel 2024 e i mondiali nel 2025, inaugura il proprio 2026 con una partita nella nostra città. Il mio personale ringraziamento alla Federazione Pallavolo per aver creduto nella nostra città. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori dettagli. Un’ occasione irripetibile per vedere le campionesse olimpiche e mondiali a Biella”.