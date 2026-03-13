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Pallavolo | 13 marzo 2026, 18:00

Pallavolo, a Biella l'amichevole tra la Nazionale Femminile e la Francia

Lo rende noto l'assessore Moscarola: “Un’ occasione irripetibile per vedere le campionesse olimpiche e mondiali nella nostra città”.

Pallavolo, a Biella l'amichevole tra la Nazionale Femminile e la Francia (foto di repertorio)

Pallavolo, a Biella l'amichevole tra la Nazionale Femminile e la Francia (foto di repertorio)

“La federazione Pallavolo ha ufficializzato sui propri canali che il 14 maggio si terrà al Biella Forum l’amichevole tra la Nazionale Italiana Femminile di volley e quella francese”. A renderlo noto l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola. 

E aggiunge: “Si tratta di un colpo incredibile! La nazionale italiana, dopo aver vinto le Olimpiadi di Parigi nel 2024 e i mondiali nel 2025, inaugura il proprio 2026 con una partita nella nostra città. Il mio personale ringraziamento alla Federazione Pallavolo per aver creduto nella nostra città. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori dettagli. Un’ occasione irripetibile per vedere le campionesse olimpiche e mondiali a Biella”. 

g. c.

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