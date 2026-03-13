Verso la Giornata dei camminatori, l’ASL di Biella organizza un incontro

Mercoledì 18 marzo, dalle 17 alle 18, presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella, si terrà l’incontro di programmazione per la prima edizione biellese della Giornata dei Camminatori, iniziativa organizzata dall’ASL di Biella, in collaborazione con la Provincia di Biella e con il supporto del Comune di Biella e del Comune di Salussola, che si svolgerà a Salussola il 12 aprile di quest’anno.

L’incontro è aperto ai Sindaci e agli Assessori allo sport dei Comuni del territorio dell’ASL di Biella, ai conduttori di gruppi di cammino, alle associazioni sportive e alle associazioni o organizzazioni di volontariato del territorio biellese.

Il programma dell’incontro prevede tre momenti di confronto e condivisione:

- presentazione della buona pratica dei Gruppi di Cammino;

- testimonianze e contributi dei partecipanti;

- raccolta di proposte e definizione delle modalità di collaborazione.

“La partecipazione di Comuni, associazioni e realtà del territorio sarà fondamentale per costruire insieme una giornata capace di valorizzare i Gruppi di Cammino e promuovere stili di vita attivi nella nostra comunità”, ha commentato la dott.ssa Milena Vettorello, Responsabile della Promozione della Salute ASL BI.

La Giornata dei camminatori costituisce un momento di incontro tra cittadini, amministratori e il mondo del volontariato con l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento, rafforzare la rete e le collaborazioni a livello territoriale e stimolare la creazione di nuovi Gruppi di cammino. Quella che si terrà a Salussola domenica 12 aprile sarà la prima edizione biellese dell’evento e consisterà in una camminata alla quale potranno partecipare tutti i cittadini, senza limiti di età.

L’iniziativa rientra tra le azioni di promozione della salute e dell’attività fisica previste dal Programma 2 – “Comunità attive” del Piano Locale della Prevenzione, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione di ASL Biella, in collaborazione con gli enti e i Comuni del territorio. I Gruppi di cammino, rappresentano ormai una realtà consolidata nel territorio biellese: nel 2025 risultano attivi 13 Gruppi con quasi 600 partecipanti, un’esperienza che dimostra come il movimento possa essere uno strumento semplice ma efficace per migliorare il benessere e la qualità della vita.

Camminare regolarmente contribuisce infatti alla prevenzione di molte malattie croniche, come quelle cardiovascolari, il diabete e l’obesità, oltre a favorire il benessere psicofisico e le relazioni sociali.