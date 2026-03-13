Da Monza a Oropa, grandi prestazioni per i Climb Runners FOTO

Weekend di gare per i Climb Runners, ricco di chilometri, dislivello e grandi prestazioni. Al Trail Marchesato, prova da 38 chilometri (2200 m D+) Stefano Comerro ha chiuso con un 25° posto mentre nella Mezza Maratona di Monza da 21,1 km Roberta Colongo ha conquistato un 6° posto con il tempo di 1h30’03”.

Primo posto, invece, per Robbie Britton al Campo dei Fiori Trail (50 km 2500 D+). Infine, al Trail Valle Oropa da 24 km (950 m D+) Umberto Vineis è giunto al traguardo in 15° posizione e Giacomo Danieli all'86°; Margherita De Giuli è risultata seconda nella classifica femminile.