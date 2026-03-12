Triathlon, Costanza Antoniotti alla Coppa America di La Paz: 24° posto per l’atleta biellese FOTO

Buona prova per Costanza Antoniotti alla Coppa America di Triathlon 2026 La Paz, disputata il 7 marzo nella città di La Paz.

L’atleta biellese ha concluso la gara con un tempo complessivo di 00:57:57, conquistando la 24ª posizione finale. Antoniotti era partita con il pettorale numero 48 in una competizione che prevedeva le tre classiche frazioni del triathlon: nuoto, ciclismo e corsa.

La tappa messicana della Coppa America rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti del circuito continentale e ha visto al via numerosi atleti di alto livello provenienti da diversi Paesi.

Per Antoniotti si tratta di un risultato positivo in un contesto internazionale competitivo, che conferma la sua presenza tra le protagoniste del triathlon italiano impegnate nelle gare del circuito americano.