Sport Club Pralino, buone prove alla Coppa del Mondo di Lignano Sabbiadoro

Si è concluso il weekend di Coppa del Mondo a Lignano Sabbiadoro a cui lo Sport Club Pralino ha preso parte con cinque atleti, ormai nel campo internazionale da diversi anni. 

Brilla Valentina Basso, che ottiene le sue migliori prestazioni cronometriche e raggiunge il quinto posto negli 800 metri mono e il decimo posto nei 200 e 400 metri mono. Buone prestazioni anche per Giorgia Destefani che si piazza decima nei 50 e 100 metri mono mentre è 14esima nei 50 metri pinne. Per la categoria juniores, Sofia Zecchini, specialità pinne è 14esiman nei 200 e 400 metri mentre si piazza 20esima nei 100 metri. La sua coetanea, Beatrice Mastromauro, specialità monopinna, è 13esima nei 200 metri, sedicesima nei 400 metri e diciassettesima negli 800 metri. Per la categoria maschile, Nicolò Marchiori, allenato da Monica Facelli è dodicesimo nei 50 e 100 metri mono e tredicesimo nei 200 metri mono. 

Le atlete Valentina Basso e Giorgia Destefani, allenate da Emiliano Zanella, continuano i loro allenamenti in vista del prossimo campionato del mondo universitario che si terrà ad aprile, data e luogo da destinarsi, a seconda della situazione geopolitica. Con loro, il resto della squadra prosegue con perseveranza gli allenamenti, sotto la guida dei tecnici, in vista dei prossimi appuntamenti

