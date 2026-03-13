Bocce, si sfidano le prime 4 in classifica al Città di Biella

Sabato prossimo il campionato di Serie A vivrà una grande giornata di bocce. Si affronteranno infatti le prime quattro della classifica. Alle 14, al "Città di Biella", Crc Gaglianico Botalla Formaggi-Brb Ivrea, in contemporanea a Persona Argentina, La Perosina-Chiavarese Genova.
Un incrocio a quattro giornate dal termine del girone di qualificazione entusiasmante, che servirà a fissare le posizioni definitive dei primi quattro posti in classifica. Sugli altri campi si giocano, oltre al derby del Triveneto tra Quadrifoglio Udine-Marenese Treviso, Noventa Venezia-Auxilium Cuneo, Nus Aosta- Mondovì Cuneo.
La classifica: Brb Ivrea 52 punti, La Perosina Boulenciel 46, Chiavarese 38, Crc Gaglianico Botalla Formaggi 36, Bocce Mondovì Produttori di Govone 25, Noventa 24,- Marenese 19, Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte 15, Quadrifoglio 13, Nus 12.