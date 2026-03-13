Team Spazioforma Biella protagonista nelle MMA e nel Grappling

Ottimi risultati per gli atleti del Team Spazioforma Biella, guidati dal coach Basilio Tazio, impegnati l'8 marzo nella 2° tappa del Torneo Nazionale Open di MMA e Grappling a Torino. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse realtà italiane e ha rappresentato un banco di prova importante nelle due discipline per gli atelti lanieri.

Tra i protagonisti della trasferta spicca Luca Orizand, autore di una prestazione di alto livello che gli ha permesso di conquistare il primo posto nella categoria MMA Light 84 kg, salendo sul gradino più alto del podio al termine di una serie di match combattuti che hanno messo in luce i suoi notevoli miglioramenti. Prova un po' appannata per Matteo Gugliermotti che ottiene il 5° posto nel grappling e il 4° nelle MMA. Tiziano Marcello, al debutto, nella categoria minorenni, raggiunge il 4° posto facendo comunque una prestazione di buon livello perdendo ai punti con un avversario più esperto.

Nel complesso la trasferta ha confermato il livello tecnico del gruppo e il grande lavoro svolto quotidianamente presso la palestra Spazioforma di Biella, dove gli atleti si allenano con costanza con un programma completo di allenamento che comprende oltre agli allenamenti specifici di MMA, la Kickboxing (K1), Lotta libera e Greco Romana e può vantare ben quattro cinture nere di Brazilian Jiu Jitsu in sede confermando di essere un importante punto di riferimento per gli sport da combattimento sul territorio.

La stagione agonistica però non si ferma qui oltre agli eventi nazionali, l'appuntamento è per il 16 maggio a Biella, in occasione del secondo trofeo Spazioforma che proporrà un galà serale di sport da combattimento internazionale con atleti professionisti e dilettanti. Durante la serata il pubblico potrà assistere a incontri spettacolari in MMA, kickboxing e Brazilian Jiu Jitsu, con diversi rappresentanti del team Spazioforma pronti a entrare in gabbia davanti al pubblico di casa.