Pollone capitale della boxe: sabato sera il grande incontro tra Carbotti e Tucak

La grande boxe torna protagonista a Pollone. Sabato 14 marzo, alle ore 18, la palestra comunale “Pier Giorgio Frassati” ospiterà una riunione pugilistica organizzata dalla Boxing Club Biella, che vedrà salire sul ring pugili provenienti dal Biellese e dalla Lombardia in una serata dedicata alla noble art.

L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati del territorio e offrirà al pubblico una serie di incontri che promettono spettacolo, agonismo e grande intensità sportiva. La manifestazione rientra nell’attività di promozione della boxe portata avanti dalla Boxing Club Biella, da anni impegnata nello sviluppo e nella diffusione di questo sport nel territorio.

Il momento più atteso della serata sarà il match professionistico internazionale che vedrà opposti il romano Mirko Carbotti, pugile di caratura internazionale, e il bosniaco Alija Tucak. I due atleti si affronteranno nella categoria dei pesi massimi (91 kg) in un incontro che si preannuncia combattuto e di alto livello tecnico.

Alla vigilia della manifestazione, venerdì 13 marzo, presso la sala comunale di Pollone, si svolgerà la tradizionale cerimonia del peso, momento ufficiale che precede l’incontro tra i pugili. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per la stampa e per gli appassionati di incontrare gli atleti, raccogliere informazioni, effettuare interviste e vivere da vicino l’atmosfera che anticipa la sfida sul ring.

La Boxing Club Biella invita la stampa locale e tutti gli appassionati di sport a partecipare a questa serata di grande pugilato, che porterà a Pollone atleti e incontri di livello, confermando ancora una volta l’importanza della boxe nel panorama sportivo del territorio.