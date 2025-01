Filo63: debutta Filo Capsule Collection e il filato diventa tessuto.

Dalle suggestioni stilistiche alla produzione reale, dai filati ai tessuti, in un dialogo “da produttore a produttore” lungo la filiera. Si racchiude in queste frasi il concetto che alimenta la novità esclusiva che sarà proposta a Filo63: una Capsule Collection di tessuti realizzati traducendo in “fazzoletti” di tessuto i contenuti indicati da Gianni Bologna (Responsabile creatività e stile di Filo) in “Collages”, i Dialoghi Creativi della 63a edizione di Filo.

L’edizione di febbraio 2025 segna dunque un passaggio cruciale: Filo va in produzione con una serie di prototipi di tessuto che saranno esposti nello spazio dell’Area Dialoghi Creativi, in una sezione interamente dedicata alla ricerca e allo sviluppo del prodotto e ai suoi processi di produzione e trasformazione.

In concreto, la “Filo Capsule Collection” propone prototipi di tessuti progettati dal Fabric Designer Rossano Bisio a partire da “Collages”, le proposte di sviluppo prodotto individuate per Filo63 da Gianni Bologna. I tessuti sono realizzati con i filati delle aziende espositrici, riservando una particolare attenzione ai materiali.

Come spiega Rossano Bisio: “L’obiettivo è far sì che le proposte di sviluppo prodotto di Filo finora presentate solo sotto forma descrittiva e multimediale si trasformino in veri e propri tessuti all’interno di una reale collezione, utilizzando tecniche di lavorazione tra le più rappresentative della grande tradizione manufatturiera italiana”.

Commenta Paolo Monfermoso, Responsabile di Filo: “L’industria tessile-abbigliamento sente oggi l’esigenza di sottolineare e rafforzare le competenze tecniche, che rischiano invece di indebolirsi e di essere sottovalutate. Con la Filo Capsule Collection vogliamo contrastare questa tendenza e lo facciamo attraverso una novità esclusiva nel panorama fieristico, con un progetto in cui la fiera stessa si propone di “andare in produzione”, per offrire agli operatori strumenti concreti con l’obiettivo di stimolare la creatività e accrescere la ricerca di innovazione della nostra industria. Nello spirito che da sempre caratterizza Filo, il progetto è realizzato grazie a una stretta collaborazione fra tutti gli attori che partecipano nei diversi ruoli alla fiera, in primo luogo i nostri espositori”.

La 63a edizione di Filo si svolgerà il 26 e 27 febbraio 2025 ad Allianz MiCo – viale Eginardo GATE 3 – Milano.