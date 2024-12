Pietro Micca, ottimi risultati alle finali nazionali di ginnastica artistica

Termina con i Campionati Nazionali la stagione agonistica della ginnastica artistica per l'A.P.D. Pietro Micca che ha saputo confermare la sua competitività e la qualità del suo buon lavoro.

Nel weekend di fine novembre a Riccione si sono tenute le Finali Nazionali del Campionato di squadra Allieve Gold dove nel campionati di Gold 2 era presente il team formato da Matilde Carnini, Valentina Caldera e Viola Mantoan. Le ragazze hanno affrontato la gara con grande solidità senza commettere nessun errore; sorteggio non fortunato che le ha viste partire dalla trave alle 8 del mattino, ma che non le ha messe troppo in difficoltà richiedendo da loro la massima resa. Con una gara costante hanno saputo confermare i punteggi ottenuti in regione ed entrare tra le migliori venti squadre d’Italia.

Il weekend successivo, invece, a Rimini si sono svolte le Finali Nazionali Silver dove Arianna Bottigella ha rappresentato i colori biellesi nel Campionato di LE3 Avanzato. Già aspirante tecnico da qualche anno, Arianna ha scelto di chiudere la sua carriera da ginnasta con quest’ultima partecipazione che le ha regalato ancora grandi soddisfazioni. Con un’ottima prestazione generale ottiene la medaglia di bronzo nella classifica generale, oltre al bronzo di corpo libero e all’argento al volteggio.