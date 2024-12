Rhythmic School in trionfo a Rimini tra medaglie e titoli raggiunti FOTO

Nei padiglioni della Fiera di Rimini, allestiti con dovizia dalla Federazione Ginnastica d’ Italia, per tutta la scorsa settimana è andata in scena la Festa della Ginnastica - Winter Edition 2024 con la disputa delle finali nazionali del settore Silver della Ginnastica Ritmica.

Come di consueto, alla kermesse hanno partecipato migliaia di atlete provenienti da ogni parte d’Italia, fra le quali un drappello di ginnaste biellesi della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che si sono distinte per tecnica, determinazione ed eleganza, premiate dalle varie giurie, e chiamate ad occupare con frequenza il podio nazionale. Per ben tre volte l’inno nazionale è risuonato in onore alle atlete care al Presidente Carlo Vineis. Due volte per Giorgia Maria Bonifacio, che si è classificata al primo posto, nella categoria LB1 J3, nel concorso generale e nella specialità cerchio, ed Alice Cola che fra le LB2 J1 ha primeggiato nella specialità palla. Bonifacio ha poi impreziosito i due titoli nazionali con un argento alle clavette e Cola con l’argento nel concorso generale ed il settimo posto al nastro. Sul secondo gradino del podio sono salite Giulia Bocci nella categoria LD J3 specialità cerchio e Ginevra Lanza fra le LB1 A4 specialità clavette. Le medaglie di bronzo sono arrivate dalle squadre.

Nel Torneo Winter club LC Allieve con Ginevra Romanini (corpo libero e cerchio), Ginevra Segatto (fune) e Ginevra Viana (palla e nastro); così come nel Torneo LB1 Open con Giorgia Maria Bonifacio (cerchio), Alice Cola (palla e nastro) e Ginevra Lanza (clavette). Ottimo anche il settimo posto ottenuto nel torneo LD Open dove sono scese in pedana Martina Brocchi (corpo libero e clavette), Giulia Bocci (cerchio e palla) e Iris Marchesi (nastro). Da segnalare poi numerosi piazzamenti fra le top ten o immediatamente a ridosso, considerando che ogni categoria prevedeva la partecipazione di almeno un centinaio di ginnaste o di squadre, come i quinti posti di iris Marchesi (LD J1) al cerchio e di Ginevra Romanini (LC1 A2) sempre al cerchio, il settimo ed il decimo di Ginevra Viana (LC2 A4) a nastro e palla, il decimo di Ginevra Segatto (LC1 A4) alla fune ed il dodicesimo di Martina Brocchi (LD A4) alle clavette, di Giulia Bocci (LD J3) nel concorso generale e di Ginevra Romanini alla fune.

Hanno accompagnato e diretto le ginnaste in campo gara la DT Tatiana Shpilevaya e le allenatrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che lasciano il commento dei risultati della trasferta in terra romagnola al Presidente societario: “I numeri e la qualità delle ginnaste presenti all’evento nazionale FGI aumenta ogni anno, per cui è sempre più difficile raggiungere le posizioni di vertice, meritano quindi tantissimi complimenti le atlete che sono andate a podio ma anche tutte le altre che hanno partecipato e che hanno dimostrato la qualità del lavoro del nostro staff tecnico, a cui va il merito di tanti risultati. Un ringraziamento particolare giunga anche alle famiglie delle atlete che supportano, non senza sacrificio, le stesse e che sono il vero motore, con i consiglieri del direttivo, della società. Ora le competizioni del 2024 sono terminate – conclude il presidente – ma si avvicina l’appuntamento con il saggio/Festa di Natale fissato per sabato 14 dicembre, presso il palazzetto dello sport di Candelo, dove a partire dalle ore 17 si potranno ammirare tutte le iscritte alla Rhythmic School, in un susseguirsi di emozioni sempre crescenti, a partire dalle tenerissime baby, ai corsi di avviamento alla Ritmica per giungere fino alle agoniste Silver e Gold ed al gran finale che vedrà tutte le partecipanti riunite, in un metaforico abbraccio, a tributare gli Auguri di Buon Natale e Buone Feste al pubblico presente ”.