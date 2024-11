Boxing Club Biella a Racconigi: Lorenzo Rinaldi a un passo dal professionismo FOTO

Boxing Club Biella ha recentemente partecipato alle fasi di qualificazione per i Campionati italiani 2024, ottenendo a Racconigi ottimi risultati. Le speranze dei biellesi sono state ben riposte in Lorenzo Rinaldi, che di 67 kg rappresenta un pugile di grande fisicità e molto motivato. A un passo dalla categoria Elite I, nel campionato di Monza avrà la possibilità di avvicinarsi al mondo del professionismo grazie alla nuova regola che la FPI ha inserito per far combattere i ragazzi sopra i 60 punti, sulla distanza di 4 riprese da 3 min.

Purtroppo, durante la serata Lorenzo non è riuscito a dimostrare la sua efficacia nei colpi e nella continuità che solitamente lo distingue, così da cedere ai quarti la chance di accedere agli Assoluti. Il valido avversario Valencia, della scuola del Maestro De Martinis, ha saputo imbrigliare Lorenzo in una tattica che ha messo in difficoltà il suo modo di boxare ed abbinato alla stanchezza fisica dovuta ad un repentino calo di peso, non siamo riusciti ad essere convincenti nei riguardi dei giudici. Nella stessa serata altri due pugili entrambi di 16 anni Gabriele Benetti,16 anni cat 56 kg e Tommaso Lunghi cat. 67 kg hanno dato vita a degli ottimi incontri, finendo con una vittoria per Gabriele al suo 3 match, mentre una sconfitta all'esordio contro un avversario di valore per Tommaso. Molti altri incontri in questo periodo attendono i Boxeur della Pugilistica Boxing club Biella che è sempre in crescita, come numeri e qualità.