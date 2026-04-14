Lucia Bordogni dell' IC Andorno tra i premiati al Concorso Letterario Internazionale “Premio A. Jodorowsky”

Il Concorso Letterario Internazionale “Premio A. Jodorowsky” – Città di Vigone parla anche biellese. Domenica 12 aprile, presso il Museo del Cavallo in Piazza Vittorio Emanuele II a Vigone (TO), si è svolta la premiazione della 6ª edizione (2025/2026) del concorso di poesia e narrativa breve dedicato all’artista Alejandro Jodorowsky.

Tra i premiati figurava anche Lucia Bordogni, giovane rappresentante del territorio biellese. Il concorso ha visto la partecipazione di ben 334 autori, provenienti da 19 regioni italiane e da 3 stati esteri, con un’ampia fascia d’età compresa tra i 7 e i 96 anni. In questo contesto così ricco e variegato, Lucia è riuscita a classificarsi quarta nella sezione poesia Junior con il componimento intitolato “Mani unite”.

Lucia frequenta l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, e durante la cerimonia non ha mancato di ringraziare la maestra Sabrina della scuola primaria e la professoressa Nicoli dell’I.C. di Andorno Micca, che l’hanno accompagnata nel suo percorso.

A raccontare l’emozione del momento è anche il nonno, Giuseppe Albertazzi, che sottolinea: “Molto emozionata dopo la premiazione, ha voluto far presente ai molti che lo chiedevano dove si trovasse Campiglia Cervo, e con orgoglio ha detto che anche a Vigone c’erano loro, pur trattandosi di una realtà piccola e lontana.”