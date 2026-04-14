Valle San Nicolao, assemblea annuale del Gruppo di volontariato: servizi in crescita e nuovi progetti per il 2026

Si è svolta sabato 11 aprile, nei locali dell’oratorio parrocchiale di Valle San Nicolao, l’assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. Oltre 50 soci hanno approvato all’unanimità la relazione del presidente e i bilanci consuntivo e preventivo.

Nel corso dell’incontro sono state ripercorse le attività svolte nel 2025 e presentati gli obiettivi per il 2026. Tra i risultati più rilevanti figura l’acquisto della nuova autovettura, già in servizio, che consente di effettuare i trasporti in maggiore sicurezza e comfort, in particolare per le persone con mobilità ridotta. Il mezzo è stato acquistato grazie al sostegno della popolazione, dei Comuni, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e delle associazioni del territorio.

Nel 2025 l’associazione ha percorso circa 25mila km per i servizi di trasporto, con un incremento del 15%, effettuando oltre 600 accompagnamenti per visite, terapie e necessità quotidiane. A questi si aggiungono più di 1300 pasti consegnati a domicilio e contributi per circa 1.500 euro erogati attraverso il Fondo di Emergenza Sociale.

Prosegue inoltre l’impegno nei servizi socio-sanitari, nell’assistenza sullo scuolabus e nel sostegno ai plessi scolastici del paese. Nel 2025 i volontari attivi sono stati 30, mentre i soci hanno raggiunto quota 101. Durante l’assemblea è stato anche rivolto un ricordo ai soci scomparsi negli ultimi mesi.

Nel 2026, anno del ventesimo anniversario, il Gruppo intende continuare le attività a favore della popolazione più fragile, promuovere momenti di socializzazione e rafforzare le collaborazioni sul territorio. Tra le ipotesi in via di definizione anche una convenzione con il Comune per la gestione della biblioteca civica.

L’assemblea si è conclusa con un appello a sostenere l’associazione anche attraverso l’impegno diretto nel volontariato, per garantire continuità a servizi considerati fondamentali per la comunità locale.