JAECOO 8: il nuovo SUV PREMIUM cinese sbarca da VAuto FOTO

Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di un nuovo, ambizioso protagonista. Il brand OMODA&JAECOO continua la sua scalata al mercato europeo annunciando l'arrivo di uno dei modelli più attesi: la JAECOO 8.

Caratteristiche tecniche:

- Super potenza con 428 CV e 580 Nm

- Super performance da 0-100 in 5,8 sec

- Super efficienza, solo 2.2 l/100 km

- Super autonomia, più di 1.100 km con un pieno

- Super EV RANGE, puoi percorrere fino a 169 km in elettrico in città

JAECOO 8 è un SUV che fonde l'inarrestabile spirito "off-road" con l'eleganza sofisticata delle finiture degli interni.

Design e Potenza: l’estetica dell’avventura

Grazie alla tecnologia Super Hybrid System con trazione integrale, JAECOO 8 SHS-P offre la libertà della guida elettrica e la sicurezza di un’autonomia che non mette limiti ai tuoi programmi.

La JAECOO 8 si presenta con una presenza scenica imponente. La grande griglia anteriore a listelli verticali e le linee tese della carrozzeria comunicano solidità, mentre i dettagli curati e i fari LED affilati suggeriscono un'anima tecnologica e moderna.

Ma la vera rivoluzione si trova sotto la scocca. Equipaggiata con un sistema di trazione integrale intelligente, la JAECOO 8 è progettata per dominare ogni terreno, garantendo stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più difficili, senza mai rinunciare a un comfort di marcia superiore.

I punti di forza in breve:

· Abitacolo Premium: Interni spaziosi (fino a 7 posti) costruiti con materiali di alta qualità, sedili ergonomici e un sistema di infotainment di ultima generazione con doppio schermo ultra-wide.

· Performance versatili: Motorizzazioni efficienti abbinate a una dinamica di guida che si adatta perfettamente sia ai lunghi viaggi autostradali che ai percorsi extra-urbani.

· Sicurezza Adattiva: Una suite completa di sistemi ADAS per una guida assistita ai vertici della categoria.

Dove scoprire JAECOO 8: l’esperienza VAuto

Il Gruppo VAuto, punto di riferimento per l'automotive sul territorio, invita tutti gli appassionati e i curiosi a toccare con mano l'eccellenza firmata JAECOO.

Vercelli: Showroom | Service

Per chi desidera ammirare da vicino le finiture della JAECOO 8 o, meglio ancora, mettersi al volante per un test drive emozionale, l'appuntamento è nello showroom principale:

Vercelli – Via Walter Manzone 120

Biella: consulenza e informazioni

La capillarità di VAuto si estende anche al biellese. Presso la filiale di Gaglianico, un team di consulenti esperti è a completa disposizione per illustrare i dettagli tecnici, le promozioni di lancio e le soluzioni di acquisto personalizzate:

Gaglianico (BI) – Via Cavour 55

Un invito al futuro

L’arrivo della JAECOO 8 segna un momento di svolta per chi cerca un’auto capace di distinguersi per carattere e contenuti. Che siate amanti della tecnologia, professionisti in cerca di rappresentanza o famiglie desiderose di spazio e sicurezza, la JAECOO 8 promette di superare ogni aspettativa.

Non restare a guardare il futuro: vieni a guidarlo da VAuto.

Contatti:

Servizio Clienti: Tel. 331 104 0568 | Mail: servizio.clienti@gruppovauto.it

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