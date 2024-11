Biella 4 Racing, un bel secondo posto di classe per Letizia Lebole al Rally della Lanterna

Una gara lunga e tirata dall’inizio alla fine, questa potrebbe essere la sintesi della 40^ edizione del Rally della Lanterna, quest’anno protagonista della Finale Nazionale di Coppa Rally di Zona.

Al via, per i colori B4R, la navigatrice Letizia Lebole, che assieme al suo pilota Fabio Racca sulla MG ZR 160-Alma Racing, ottengono un bel secondo posto di classe Racing Start 2.0 Plus, concludendo inoltre in centododicesima posizione dell’assoluta. Per loro la soddisfazione di aver terminato una gara difficile, su prove speciali tecniche ed impegnative, coronando una bella stagione di corse che li ha visti togliersi diverse soddisfazione in CRZ di zona 2.

“Finale Nazionale al Rally della Lanterna” ci racconta Letizia Lebole, “e poter dire che anche noi eravamo di diritto qualificati. La gara in sé, purtroppo, non abbiamo potuto prepararla come volevamo per il poco tempo a disposizione, e alla fine ciò un po’ ha inciso, ma nonostante questo abbiamo provato a fare del nostro meglio e il risultato ottenuto è soddisfacente, considerando il livello dei concorrenti in gara e la tipologia di rally stesso, con prove difficili, guidate e molto sporche. Non abbiamo fatto danni e portato all’arrivo la nostra Mg, potendoci godere la pedana finale, una degna coronazione di una bella stagione”.