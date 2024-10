Pallamano, bella sorpresa a Vigliano per la convocazione di Sofia Mantegna

È ripartita alla fine del mese di agosto l’attività della sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva, nel mese di settembre alcuni tesserati e tesserate hanno partecipato al primo stage di selezione per la ricerca del talento.Proprio in questi giorni, al termine della prima scrematura una bellissima sorpresa è giunta in casa giallorossa: la convocazione di Sofia Mantegna nella sezione di Area 2 (Lombardia, Piemonte, Liguria) che si radunerà domenica 27 ottobre a Leno (BS).

Sofia, appassionatasi alla pallamano durante l’attività scolastica svolta presso il plesso di Pollone sotto l’attenta guida del Prof. Federico Prina ha deciso dapprima di frequentare i corsi organizzati dalla società in collaborazione con la Pro Loco di Pollone e ha poi proseguito con noi nell’ultimo biennio.

Queste le parole del tecnico Simone Lugli dopo la convocazione: ”Sofia è rimasta molto emozionata dopo la notizia della convocazione. È questo per lei un bel traguardo e per noi è lo stesso e ci ripaga dei sacrifici che stiamo facendo tutti insieme. La convocazione nella selezione di area costituisce infatti il primo gradino verso l’ambito traguardo della maglia azzurra”.

Nel frattempo la FIGH ha reso noti i gironi, la formula e i calendari della categoria Under 16 maschile alla quale prenderà parte la squadra di Vigliano. Avversarie dei giallorossi saranno nell’ordine Crenna, Ferrarin, Vigevano, San Martino Siccomario che daranno vita ad una prima fase di incontri di andata e ritorno seguita da una fase ad orologio al termine della quale sarà stilata la classifica finale del girone e saranno determinati gli accoppiamenti della fase finale di area con incroci con le squadre degli altri due gironi.

La formazione viglianese disputerà quest’anno le proprie partite la domenica sera alle 18 presso la Palestra Grosso di Verrone, storico impianto nel quale all’inizio degli anni 2000 fu disputata anche la Serie B maschile nazionale.