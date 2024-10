Strabau: il successo di una giornata di amore e di code scodinzolanti FOTO

E' stata per tutti una grande festa: per i bimbi, le famiglie e per loro, i cagnolini dell'associazione Scodinzolando con Flo ETS che domenica 6 ottobre a Occhieppo Superiore hanno organizzato la prima edizione biellese della Strabau, una passeggiata non competitiva di circa 4 km insieme al proprio amico a 4 zampe.

"A Biella è stata le prima edizione e siamo davvero stati soddisfatti - raccontano gli organizzatori - . Hanno partecipato una ottantina di persone ed è stato bellissimo. Una bella passeggiata durante la quale sono state date anche delle dimostrazioni di addestramento dei cani e si è passato un momento festoso con i nostri amici pelosi".

La giornata si è conclusa con una sfilata degli amici pelosetti e tra i protagonisti c'era anche Tony, che finalmente ha trovato una casa e una famiglia che gli regalerà tutto l'amore che si è meritato nella sua difficile vita.

Tutto il ricavato sarà destinato a coprire le spese per il benessere e le cure dei cagnolini dell'associazione.