Valle San Nicolao, c'è l'assemblea sociale annuale del Gruppo di Volontariato

Si svolgerà sabato prossimo, 12 aprile, l’assemblea sociale annuale del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV, convocata per le 15, nei locali dell’oratorio parrocchiale di Valle San Nicolao, con ingresso a fianco del parco giochi e campo sportivo.

Durante l’incontro saranno presentate le attività svolte dall’associazione nel corso del 2024 e i programmi operativi per l’anno in corso, oltre ad essere posti in votazione il bilancio consuntivo e quello preventivo la cui voce di maggior peso è costituita dall’acquisto di ina nuova autovettura da utilizzare per i servizi di volontariato. Il Gruppo di Volontariato opera fin dal 2006 con interventi a favore di persone in stato di bisogno, anziani, disabili, minori e di chi è in condizione di emarginazione o si trova in situazioni di difficoltà economica, sociale o sanitaria. L’associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale. Nel corso del 2024 sono aumentati notevolmente i servizi svolti, molto spesso anche verso destinazioni lontane, soprattutto per le difficoltà di svolgere esami e visite nelle strutture sanitarie del Biellese.

Tra accompagnamenti, consegne di pasti e altre attività di volontariato sono oltre 60 i servizi mensili offerti, cioè mediamente circa 3 ogni giorno. Sono cresciuti i chilometri percorsi e le ore dedicate dai volontari, anche per il servizio di accompagnamento sullo scuolabus e, fino a giugno dello scorso anno, per la gestione del doposcuola. Inoltre è proseguita e si è ampliato il progetto di incontri di animazione settimanali tra anziani nella sede dell’associazione. I volontari impegnati attivamente per queste attività sono stati 36, un numero importante che però richieste un ricambio, anche generazionale.

“Per quanto riguarda i sostegni economici, accanto ai finanziamenti per Emergenza freddo e alla collaborazione al progetto Fra Galdino di raccolta e distribuzione di pacchi di generi alimentari di prima necessità, abbiamo stanziato oltre 1.000 euro con il nostro Fondo di Emergenza Sociale – spiega il presidente Fabrizio Sartore - Abbiamo anche contribuito alla realizzazione della Panchina rossa voluta dalla Parrocchia di San Nicolao contro la violenza di genere e in particolate verso le donne. Per quanto riguarda il 2025 il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV punterà al mantenimento degli attuali servizi cercando di rispondere al meglio alle sempre maggiori richieste anche con un ampliamento dei propri volontari. Contemporaneamente è stata avviata una campagna di sostegno economico all’associazione finalizzata principalmente all’acquisto di una nuova autovettura idonea a circolare anche nelle aree a traffico limitato e in grado di trasportare in sicurezza e comodità anche persone con difficoltà motorie oltre a carrozzine e deambulatori”.