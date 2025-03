Da Parafarmacia Beltrami l'alimentazione BARF per gli amici a 4 zampe

È proprio vero che, come diceva Lord Byron, “Il cane è l'amico più fedele, il primo cui dare il benvenuto, il più importante da difendere.” Per questo vogliamo per loro il meglio a partire dall’alimentazione. Scegliere, tuttavia, tra tutte le offerte del mercato, quale sia la più indicata per farli stare salute, non è semplice, dovendosi destreggiare tra varie filosofie nutrizionali.

Quella che rispetta maggiormente l’alimentazione che i nostri animali domestici avrebbero in natura è senza dubbio l’alimentazione BARF, basata sull’assunto che cani e gatti siano animali carnivori. BARF., infatti, è l’acronimo di “cibo crudo biologicamente appropriato (Biologically Appropriate Raw Food): comprende tutto ciò che potrebbero trovare in natura, principalmente carne cruda e verdure. La carne cruda, perciò, è il caposaldo di questa alimentazione in quanto, rispetto alla carne cotta, è più ricca dal punto di vista nutrizionale, fornendo, ad esempio, tutte le vitamine del gruppo B, altrimenti distrutte in cottura.

Chi è già passato a questo tipo di alimentazione, ne riporta i benefici: manto più sano, denti puliti e riduzione dell’alitosi, maggior vitalità ed energia, una riduzione del rischio di sovrappeso e, nel complesso, una situazione di benessere e salute generale. Questo tipo di alimentazione si presta particolarmente, poi, per tutti i casi di allergie alimentari, cattiva digestione e inappetenza.

Tra le domande più frequenti che i nostri clienti ci pongono relativamente a questa alimentazione c’è, prima tra tutte, la questione della sicurezza e, in secondo tempo, quella della praticità. Per quanto riguarda la sicurezza, la carne preparata da aziende specializzate in alimentazione BARF è abbattuta, cioè sottoposta ad abbassamento di temperatura in tempi brevissimi per evitare parassiti e proliferazioni batteriche. Nemmeno la presenza di ossa e cartilagini deve spaventare, in quanto l’osso crudo è morbido e masticabile e non tende a scheggiarsi come l’osso cotto perciò non comporta un rischio per i nostri animali, se mai un’ottima integrazione di calcio e fosforo per il benessere delle sue ossa e dei denti.

Per quanto riguarda la praticità, una volta stabilito il quantitativo di cibo adeguato in base al peso corporeo e all’attività, basta semplicemente scongelare il prodotto e porzionare la carne, disponibile in macinati da 400g, 800g o da 1kg. Anche quando si è vacanza o se, per una dimenticanza la carne non si è scongelata, c’è una soluzione: BARF Italia offre una gamma di cibo essiccato che mantiene tutte le proprietà della carne cruda unito alla praticità delle crocchette. Fondamentali per il benessere dei nostri amici a 4 zampe sono, poi, i masticativi, indicati sia per la cura dei denti, dato che il loro utilizzo evita o rallenta la formazione di tartaro, sia per favorire il rilassamento in cani iperattivi.

In Parafarmacia Beltrami potrai trovare alimenti surgelati (macinati, polpa, ossa polpose), essiccati, appetibili snack, masticativi e integratori di Barf Italia, azienda italiana nata nel 2015 in provincia dell'Aquila, i primi in Italia ad essere stati autorizzati alla produzione di alimenti BARF. Seguendo la più rigorosa conformità alle normative UE, l’azienda non utilizza additivi, conservanti, né coloranti, ma solo carni italiane provenienti soprattutto dalle regioni del centro Italia, certificate e controllate dalle Autorità Sanitarie Locali e conservate nel rispetto della corretta gestione della catena del freddo, fondamentale per preservare le qualità nutrizionali dei prodotti. Gli alimenti e gli integratori a supporto sono sviluppati in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e nutrizione animale dell'Università degli Studi di Teramo per garantire un alto rigore scientifico.

Per ulteriori informazioni su come passare all’alimentazione BARF telefonare al 351.3704144.

Parafarmacia Beltrami si trova in via Cesare Battisti 99, al complesso The Place, nel comune di Sandigliano, Biella.