5x1000 alla Fondazione Cerino Zegna: "Trasforma un numero in un sorriso"

5x1000 alla Fondazione Cerino Zegna: un gesto semplice per la nostra comunità.

Il 5x1000 rappresenta un’opportunità concreta per ciascuno di noi: con un piccolo gesto, senza alcun costo aggiuntivo, possiamo contribuire al benessere della nostra comunità e al cambiamento sociale.

La Fondazione A.E. Cerino Zegna – Impresa Sociale, da anni punto di riferimento per i servizi e le residenze dedicate agli anziani, invita tutti a trasformare un numero in un sorriso. Come? Destinando il proprio 5x1000 al codice fiscale 81065890022.

Ogni contributo è un sostegno reale per migliorare la qualità della vita delle persone accolte, rendendo possibile l’attivazione di progetti che mettono al centro la relazione, il calore umano e la dignità.

"Un numero è solo un numero, finché non lo doni a chi ne ha bisogno. Trasforma un numero in un sorriso, e ogni sorriso in una storia, senza età."

Sostieni la missione della Fondazione Cerino Zegna: aiutaci, con un piccolo gesto di grande valore.

Per maggiori informazioni, scansiona i QR code presenti sulla locandina o visita il sito della Fondazione: https://cerinozegna.it/