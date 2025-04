Richiesta di aiuto per Bibi: servono donazioni per salvarlo

Richiesta di aiuto urgente per Bibi: servono donazioni per salvarlo.

“Bibi è un gattone di sei anni che ha sempre vissuto per strada, ma che da poco aveva trovato una casa accogliente grazie al cuore generoso di una persona. Purtroppo, Bibi si è sentito male improvvisamente e ora ha bisogno urgente di una trasfusione di sangue per sopravvivere. Il costo dell’intervento è sostenuto”

ASPA – Animali Solo Per Amore – lancia un appello alla comunità: serve il supporto di tutti. Per effettuare una donazione e supportare l’attività sarà possibile contattare alla seguente e-mail: segreteria@aspaonlus.it

Per chi desidera incontrare i volontari e ricevere informazioni agli stand ASPA, si troveranno presso gli stand:

- Sabato 5 aprile in via Italia a Biella;

- Domenica 6 aprile alla manifestazione Biveg in piazza Cisterna, al Piazzo.

“Ogni contributo è fondamentale per Bibi e per gli altri animali in difficoltà che ASPA si impegna ad aiutare ogni giorno.”