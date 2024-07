Una cena benefica per aiutare Rex e Tony

A Cerreto Castello l'associazione Scondinzolando con Flò ETS ha organizzato una cena benefica per aiutare due piccoli cagnolini, Rex e Tony.

Tony è stato trovato abbandonato in strada all' inizio di giugno in condizioni drammatiche. Preso in carico dall'associazione è stato ricoverato nella clinica veterinaria pegaso di Paola in provincia di Cosenza. Gli è stata diagnosticata una la lesmaniosi, anemia altissima, rogna sarcoptica infettiva. Ha circa 5 anni ed è tuttora in prognosi riservata.

REX è uno splendido cane nato a maggio 2023. La sua vita è stata sfortunata: dopo pochi mesi dalla sua nascita è stato relegato in balcone dove era lasciato solo tutto il giorno e malnutrito. Ora ha gravi problemi di deambulazione. Da settembre si trova in pensione in provincia di Biella, purtroppo gli è stata riscontrata una patologia che non è compatibile con la vita in rifugio.

L'associazione ha organizzato una cena il 20 luglio alle 19,30 alla pro loco di Cerreto Castello e tutto il ricavato della cena benefica sarà destinato ad aiutare Rex e Tony salvati dall'associazione che hanno urgentemente bisogno di cure e supporto.