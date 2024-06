Chi vuole adottare Dablo, Ettore o Jasmine dell'associazione Scodinzolando con Flò? FOTO

Che ne dite di adottare un pelosetto? dargli una casa e tanto amore...

L'associazione Scodinzolando con Flò ets ospita i propri cani in strutture e in stalli casalinghi. La loro attività consiste nel salvare molte creature abbandonate e provvedere a loro con cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e tutto il necessario per metterli in sicurezza.

Questa settimana, l’Associazione ci presenta 3 cuccioli, ospiti della loro struttura.

Eccoli! Si chiamano Dablo, Ettore e Jasmine.

Ettore è un simil pastore nato a ottobre 2016, socializzato con i suoi simili. Per tutti è nonno Ettore. Questo bel cagnolone si trova in provincia di Biella.

Jasmine invece è nata a gennaio 2022, Amstaff. Ama tantissimo le coccole, se le farebbe fare in ogni momento e il contatto umano. Anche lei si trova a Biella.

Dablo è nato a maggio 2020. E' un pitbull dal cuore d'oro, anche lui amante delle coccole e delle corse sfrenate. Si trova in provincia di Biella.

Associazione Scodinzolando Con Flò ets, Contatti per info

342 7098964 Diego

347 360 2518 Antonella

347 256 8546 Chiara

https://www.facebook.com/scodinzolandoconfloets

https://www.instagram.com/scodinzolandoconflo_ets?igsh=MTV0NXFkeXdrNjFsOQ

Mail scodinzolandoconflo@gmail.com