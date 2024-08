Aiutiamo Tony? ha bisogno ancora di tante cure per stare davvero meglio FOTO

La sua è una storia triste, ma ricca di amore quella di Tony. Ritrovato in strada in condizioni drammatiche, preso in carico dall'associazione Scodinzolando con Flò ETS, e grazie all'amore e all'aiuto che tante persone gli hanno mostrato, anche grazie alla cena benefica che è stata organizzate per raccogliere fondi per aiutarlo, Tony è rinato, ma la strada sarà ancora lunga per lui, per la sua ripresa.